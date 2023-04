De Moerdijkseweg bloedt leeg; de laatste bewoners vertrekken eind van de maand

Zwaar vrachtver­keer mag niet meer over Klundertse bruggen

KLUNDERT - De bruggen in de Brugstraat en Blauwe Sluisdijk in Klundert zijn binnenkort taboe voor zwaar vrachtverkeer. De bruggen lenen zich niet langer voor 45 tonners. De gemeente bekijkt of ze verstevigd dan wel vervangen kunnen worden.