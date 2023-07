De opknapbeurt van de N389 komt vooral de fietsers ten goede

INTERVIEW Paul Dirix wil vaart achter duurzamer Port of Moerdijk: ‘Omgeving heeft daar recht op’

MOERDIJK - Bijna een half jaar is Paul Dirix nu directeur van Havenbedrijf Moerdijk. Een half jaar waarin hij - baas van 35 werknemers - de duurzaamheid binnen de 400 bedrijven met in totaal zo'n 19.000 werknemers al meer vaart heeft willen geven. Maar ‘die fabrieken of pijpleidingen zijn niet van mij’.