‘De wolf? Een prachtig dier en een verrijking... maar niet overal’

met video Zevenberg­se wijk in ‘lockdown’ na grote brand: ‘Moet ik op m’n sokken naar huis of hier maar blijven zitten?’

ZEVENBERGEN - De brand die donderdagavond aan de Huizersdijk in Zevenbergen woedde, zorgt een dag later voor chaos in Bosselaar-Zuid. Om verspreiding van asbest te voorkomen, is de nieuwbouwwijk afgezet. ,,Moet ik in m’n auto blijven totdat het is opgeheven?”

16 december