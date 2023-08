Die stier heeft inderdaad een grote kop

Automobi­list komt niet uit zijn woorden, weigert blaastest en blijkt nog 40 dagen gevangenis­straf open te hebben staan

MOERDIJK - Een 38-jarige man zonder vaste woon- of verblijfsplaats is zondagavond rond 20.35 uur aangehouden op de Steenweg in Moerdijk. De automobilist weigerde een blaastest en bleek na onderzoek nog veertig dagen gevangenisstraf open te hebben staan.