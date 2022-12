Een kijkje in het leven van een patiënt met dementie

De gemeente Etten-Leur is een ‘dementievriendelijke gemeente'. ,,Dat wil zeggen dat we oog en oor hebben voor mensen met dementie én hun mantelzorgers en familie”, vertelt wethouder Ger de Weert. ,,Wij willen hun verzorgers ondersteuning bieden.”

Daarvoor koopt de gemeente nu VR-brillen. ,,Daarmee kunnen dragers echt even het leven van iemand met dementie instappen. Je stapt dan bijvoorbeeld een winkel binnen, maar ziet hoe het is als je niet meer weet wat je nu eigenlijk moet kopen. We kunnen hierdoor inzetten op bewustwording, wat erg belangrijk is voor een dementievriendelijke gemeente.”