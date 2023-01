Havenbedrijf Moerdijk eens met rem op distributiedozen

Zeuvebul­tel­aand kijkt uit naar carnaval: ‘Leuk om vanuit niks naar een mooie wagen te werken’

ZEVENBERGEN – Eindelijk mag het weer en hoopt iedereen carnaval te vieren zoals het voor corona ging. Op flink wat plekken wordt er gebouwd voor de optocht. De jongeren van De Kroew bouwen sinds de kerstvakantie in de kantine van honk- en softbalvereniging Seven Hills in Zevenbergen.

8 januari