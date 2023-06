Hitte geen probleem voor de 33 blaaskapellen tijdens Notenkrakers Zomerfestival

Miss Brabant hoeft écht geen sugardaddy: ‘Ik voel me zekerder door de verkiezing’

BREDA - Sinds Mirjam de Jonge een ‘miss’ is, krijgt ze soms bijzondere berichtjes. ,,Sommige mannen vragen of ik voor een paar duizend euro per maand hun sugarbaby wil zijn. Ik geloof dat ik niet eens wil wéten wat dat is.”