Hoeveelheid grote zonneparken in Noord-Brabant inmiddels opgelopen tot zeven

Diego Theunissen (29) bulldozert als eigenaar van nu al 20 sport-bso’s door wachtlijs­ten voor kinderop­vang

BREDA/ETTEN-LEUR - Ooit keepte hij bij de jeugd van NAC en had hij een eigen keeperswinkel. Maar inmiddels is hij ondernemer en stampt hij de ene na de andere sport-bso uit de grond. De teller staat op twintig. Alle reden voor de vraag: Wie is toch die Diego Theunissen?