IJszwemster Lilianne Sweere rilt nog altijd van de kou

Bakker en poelier draaien overuren voor ons kerstdiner: ‘Tijdens kerst kan ik geen kalkoen meer zien’

OOSTERHOUT/ETTEN-LEUR/ROOSENDAAL - Met de kerstdagen voor de deur is het buffelen voor bakkers, slagers en andere speciaalzaken in de regio. Ondernemers vertellen tussen het helpen van hun klanten door hoe het ze vergaat. ,,Het is een gezellige en hectische tijd, waarin je als ondernemer ook moet scoren.”

23 december