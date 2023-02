Lichtjesoptocht Zwammegat schittert als nooit tevoren, wagen van The Kids wint eerste prijs

De Stenen Poppen zijn net opgeknapt, maar zien nu alweer wit en groen: ‘Erg zonde’

KLUNDERT - De Stenen Poppen in Klundert lagen er vorige zomer na een opknapbeurt weer stralend bij. Een halfjaar later is daar niet veel meer van te zien. De noordkant is bedekt met groene aanslag, de zuidkant ziet wit van de vogelpoep.