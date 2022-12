Makelaar Pieter van Wensen uit Klundert begon met niets: ‘Ik stopte zelf de flyers in de brievenbussen’

Santarun en kerstmarkt scoren punten: ‘Eindelijk weer wat leuks te doen’

OUDENBOSCH - Zowel de kerstmarkt aan de Haven als de Santarun vanaf het Jezuïetenplein ontvingen zaterdag in Oudenbosch veel complimenten. Het weer zat mee en het publiek had er duidelijk zin in.

