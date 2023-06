Meer dan vierhonderd leerlingen in Moerdijk wachten op uitslag eindexamen

Files op A16 en A17 in ochtend­spits richting Rotterdam vanwege afsluiting Haring­vliet­brug

Op de A16 en A17 ontstonden maandagochtend vroeg files in de richting van Rotterdam. De A29 is afgesloten vanwege werkzaamheden aan de Haringvlietbrug en daarom moet het verkeer de komende week omrijden via onder meer de A16 en A17.