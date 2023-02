Moerdijk wil geen windmolens bij Fijnaart, maar bedrijf zegt dat de provincie daarover gaat

Malle Peer mag met zijn scootmo­biel niet in de reclameop­tocht van Etten Leur: ‘Niet passend en niet representa­tief’

ETTEN-LEUR - Peter Valkestijn ofwel Malle Peer uit Etten-Leur is bedroefd omdat hij zondag niet mag meerijden in de reclameoptocht in zijn woonplaats. Zijn karretje - een scootmobiel met aanhanger - is geweigerd door de optochtcommissie. ,,Discriminatie!”, aldus Valkestijn.