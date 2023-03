Nieuw Oranjecomité Standdaarbuiten wil Koningsdag koste wat kost behouden

Huis-aan-huis collecte

Samen met Wesley Rommens, Tim op den Brouw, Mariska Santing en Tamara en Stefan Bol gaat Jaco van huis tot huis om zo, naast de gemeentesubsidie, de nodige financiën bij elkaar te scharrelen. ,,Dat lukt heel aardig, de meeste mensen zijn echt bereid mee te betalen. We hebben tot nu zo’n vijftien vrijwilligers die op Koningsdag met hand- en spandiensten willen meehelpen, zo’n zelfde aantal kunnen we er nog wel bij gebruiken.’’ (Melden via ocstanddaarbuiten@gmail.com)

Het nieuwe comité borduurt qua feestprogramma voort op het stramien van het vorige comité, maar streeft naar breder publiek en in de toekomst ook naar uitbreiding van de activiteiten. Mariska Santing: ,,Voorheen was het feest vooral gericht op de basisschoolleerlingen, maar wij willen echt iedereen in het dorp erbij betrekken. Bijvoorbeeld door de spelletjesmiddag wat spannender te maken, meer zoals een zeskamp zodat het ook voor jeugd tussen 12 en 17 interessant wordt. Je kunt dus met je hele gezin meedoen!"

In de toekomst Koningsnacht

Om die reden is ook Standdaarbuiten Got Talent ’s avonds in kloppende hart De Standaert vier leeftijdscategorieën ingedeeld en wordt de bingo toegankelijk voor iedereen en niet meer alleen voor de ouderen van De Blomhof. Voor de komende jaren denkt het comité aan een Koningsnacht, naast de genoemde activiteiten en de vaste onderdelen reveille en aubade in de ochtend. ,,We hebben bij Stb Got Talent in ieder geval al wel een artiest: José Sep en Dame Blanche.”