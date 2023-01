Nieuwbouw aan rand Standdaarbuiten kan misschien toch

Wel isolatie­sub­si­die in Roosendaal, niet in Bergen op Zoom: welke duurzame regelingen biedt jouw gemeente?

Wie in Roosendaal of Zevenbergen zijn huis wil isoleren of droomt van een groen dak, kan de gemeente vrij makkelijk om financiële hulp vragen. In buurgemeentes moeten mensen vaker zelf de portemonnee trekken.

16 januari