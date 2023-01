Nieuwe bewonersbrief, camerabeelden en getuigen: asbestbrand Zevenbergen ijlt nog altijd na

Autobe­drijf Glerum in Lage Zwaluwe sluit na bijna 70 jaar de deuren: 'Het gaat echt niet meer’

LAGE ZWALUWE - Terwijl Henk Glerum vroeger in zijn garage in Lage Zwaluwe aan het sleutelen was, verkocht zijn vrouw Janneke auto’s in de showroom. ,,Dat was toen niet zo gebruikelijk. ‘Ga de baas maar halen’ zeiden ze dan.”

23 januari