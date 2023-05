Nog 1 ton nodig voor vijf huizen voor daklozen van Emmaus in Langeweg

Wethouder sust zorgen Gastelaren over komst statushou­ders: ‘Niet meer dan 17’

OUD GASTEL - Een groepje omwonenden is erg bezorgd over de komst van statushouders naar 't Sluiske in Oud Gastel. Zij vrezen dat er hier te veel personen worden gehuisvest. Wethouder Hans Wierikx sust de gemoederen. ,,We kunnen afspreken dat er maar één statushouder per studio komt.”