Oekraïense zussen zetten de oorlog op doek: ‘Soldaten hebben de schoonheid van moeder natuur niet meer in de gaten’

REPORTAGE Alle waarschu­win­gen ten spijt, 15 kilometer vóór Moerdijk­brug al muurvast: ‘Dit wordt een lange dag’

MOERDIJK - Door de afgesloten Haringvlietbrug is het de goden verzoeken om deze maandagochtend met de auto vanuit Brabant noordwaarts naar de Randstad te geraken. Desondanks nemen we de proef op de som en storten ons in het verkeer. Een verslag van files, afsluitingen, sluipwegen en een relaxte veerboot.