Opnieuw files op A16 en A17 wegens afsluiting Haringvlietbrug

Biodiversi­teit is belangrijk voor tuinier­ders, als slak maar wegblijft

In Lepelstraat staat de tuinpoort open bij Niek en Betsy van Giels. In Oudemolen ontvangen Anneke en Marjo van der Laan bezoekers in hun benedendijkse tuin. Op beide adressen in het kader van het Open Tuinenweekend van Groei & Bloei. ,,Biodiversiteit staat op nummer een bij het tuinieren.’’