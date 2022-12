Oude school Zwingelspaan deels opgeknapt en klaar voor huurders: ‘Gebouw met een lange geschiedenis blijft bewaard’

‘Wasstraat’ Zevenber­gen is niet meer nodig, school nog even dicht

ZEVENBERGEN - Bewoners van de wijk Bosselaar-Zuid in Zevenbergen hoeven sinds maandagmiddag hun auto niet meer te laten afspoelen vanwege asbestvervuiling als ze de wijk uitrijden. Door de regen die gevallen is, is dat niet langer nodig.

