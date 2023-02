Regels voor terugdringen PFAS zijn volstrekt onvoldoende: ‘We kunnen niet ingrijpen bij bedrijven’

Ook in Dinteloord zijn omstreden krakers niet welkom: ‘Snel dichttimme­ren, anders zijn ze vanavond al terug’

DINTELOORD - Een deel van de groep krakers die maandag uit een woning en loods bij Fort Henricus in Steenbergen is gezet, heeft meteen daarna geprobeerd onderdak te vinden in Dinteloord. Hun poging om zich daar te settelen is mislukt.

8 februari