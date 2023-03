Regen deert de deelnemers aan de tweede Havenloop niet: ‘Dit kan ook best leuk zijn’

Lof én scepsis voor plan autovrij Dijkplein Fijnaart, dat publieks­trek­ker nodig heeft

FIJNAART – Er was deze week veel scepsis op de infoavond over de gemeenteplannen om Fijnaart een levendig dorpshart te geven, maar er was in een bomvolle Parel ook veel lof en steun van enthousiaste inwoners.