Roos Lamars runt het enige café van Noordhoek: ‘Ik ben hier niet om miljonair te worden’

Spetterend feest BC The Kids: ‘Wij waren eerste bouwclub die in de lichtjesop­tocht een show op licht en geluid introdu­ceer­de’

STANDDAARDBUITEN – BC The Kids bestaat 22 jaar. Dat is zaterdag gevierd met een spetterend feest in een bomvolle feesttent. Voorzitter Rick Verhulst wordt bedolven onder de cadeaus. Zo kreeg hij van Prins Jacobus een pakket met een knipoog ‘een drankenpakket voor de jeugd, want na 22 jaar nog niet volwassen’, aldus de Prins van Zwammegat.

22 januari