Sonja Grinwis uit Zevenbergen schrijft debuutroman. ‘Hoofdpersoon staat mijlenver van mij af, heerlijk om op los te gaan’

Gewezen Halderberg­se gemeentese­cre­ta­ris Eric Roels (68) overleden

TILBURG/OUDENBOSCH - Op de dag van zijn installatie als gemeenteraadslid hoorde Eric Roels dat hij ziek was. Afgelopen maandag is hij, sinds maart 2022 raadslid in Tilburg namens Lokaal Tilburg, overleden. De oud-gemeentesecretaris van Halderberge was 68 jaar.

8 februari