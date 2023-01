Spetterend feest BC The Kids: ‘Wij waren eerste bouwclub die in de lichtjesoptocht een show op licht en geluid introduceerde’

STANDDAARDBUITEN – BC The Kids bestaat 22 jaar. Dat is zaterdag gevierd met een spetterend feest in een bomvolle feesttent. Voorzitter Rick Verhulst wordt bedolven onder de cadeaus. Zo kreeg hij van Prins Jacobus een pakket met een knipoog ‘een drankenpakket voor de jeugd, want na 22 jaar nog niet volwassen’, aldus de Prins van Zwammegat.

Mooi was ook de presentatie van de nieuwe show. Voorzitter Verhulst is in zijn nopjes en vertelt over zijn club.

Jij bent al vanaf de oprichting betrokken. Hoe is het idee ontstaan om een bouwclub te starten?

“We zaten in 2001 nog op de basisschool toen we met een groepje gestart zijn. Het werd een vaas met een kop/armen en voeten eruit die op ski’s stond. Kort voor carnaval nog wat licht erop en een auto ervoor en daar gingen we. Nu ben ik de enige uit het groepje starters. Veel van de huidige leden zijn er rond 2006 bij gekomen, dit was tevens het eerste jaar dat we ook met de grote wagens mee gingen rijden. Sindsdien zijn wij tien keer eerste geworden en diverse keren tweede.”

Waar bouwclubs in de omgeving - zeker na Corona - te maken hebben met terugloop van leden, begrijp ik dat jullie veel leden hebben.

“Klopt, je hoort van veel bouwclubs dat ze last hebben gehad weer op te starten na Corona. Ook wij hebben wel leden die gestopt zijn. Dat is natuurlijk jammer omdat we als groep zoveel avonturen hebben meegemaakt die elk seizoen ter spraken komen. Gelukkig hebben wij nog steeds een groep enthousiastelingen waarmee wij de afgelopen jaren bezig zijn gebleven. Zo hebben wij een wagen die wij verhuren opgeknapt en zijn we vorig jaar gestart met de huidige carnavalswagen. De groep bestaat uit circa 30 mannen/vrouwen. In de leeftijd van 20 tot 62 maar grotendeels rond de leeftijd van 30 jaar.”

,,Wij waren de eerste bouwclub die in de lichtjesoptocht een show op licht en geluid introduceerde. Niet eerder werd er een themashow opgevoerd waarbij licht meebewoog op de thema geluiden. Inmiddels hebben alle wagens die strijden om de prijzen een lichtshow met licht en geluid en worden special effects steeds gekker”.

Wat is jullie thema?

“Ons thema is: de tijd vliegt. Zo staan er een aantal klokken op de wagen en bijvoorbeeld vadertje tijd. Ons Getikt festival hebben we er aan gelinkt. De rest verklappen we niet en kan iedereen zien tijdens de grote lichtjes optocht van Standdaarbuiten op 18 februari”.

Is er veel concurrentie onder de bouwclubs of vooral gezonde competitie

“Concurrentie is er zeker, maar met zijn allen maken we de optocht groot, en gaan goed met elkaar om. Je moet elkaar helpen. Ik ben ook blij dat de bouwclubs uit de omgeving vandaag hier zijn. Dat is zeker wel de kers op de taart”.

Volledig scherm Feestende mensen op het Getikt Festival © Pix4Profs/Moreno Molenaar

Volledig scherm Feestende mensen op het Getikt Festival © Pix4Profs/Moreno Molenaar

Volledig scherm Feestende mensen op het Getikt Festival © Pix4Profs/Moreno Molenaar