Steenbergse koekjesfabriek in Spaanse handen

met video Plotseling een dagje vrij voor 250 basis­school­kin­de­ren uit Zevenber­gen: ‘Dat was even schakelen’

ZEVENBERGEN - Basisschool de Neerhof staat midden in de wijk Bosselaar-Zuid en dus bleven de deuren vandaag dicht. De wijk werd compleet afgesloten, omdat er asbest vrijkwam bij de grote brand. ,,Dat was vanochtend even schakelen”, zegt directrice Kristel van den Hurk.

16 december