Stoempen in de Hel van West-Brabant: fiets je eigen Parijs-Roubaix over deze regionale kasseistroken

Oudenbosch vangt nog eens 25 Oekraïners op in oud klooster

OUDENBOSCH - In het kloostergebouw Sint Anna in Oudenbosch krijgen nog eens 25 Oekraïense vluchtelingen onderdak. Er is daar ruimte vrijgekomen sinds de laatste zusters Franciscanessen in oktober naar Roosendaal verhuisden.