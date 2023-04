Subsidievoorstel 85.000 euro voor Zevenbergs gezondheidscentrum Kompas voorlopig van tafel

Et­ten-Leur goedkoop­ste, Zundert duurste gemeente om in te wonen in West-Bra­bant

ETTEN-LEUR - Etten-Leur is de goedkoopste West-Brabantse gemeente om in te wonen. Dat blijkt uit de Atlas van de lokale lasten van onderzoeksinstituut Coelo. Zundert is de duurste van de zestien gemeenten in West-Brabant.