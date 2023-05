Tholense Boys tankt met driepuntervertrouwen voor nacompetitie

Drone-les voor leraren basis­school minstens zo lastig als voor leerlingen: ‘Eerste keer dat ik hiermee vlieg’

HOOGERHEIDE - Nu het gebruik van drones een steeds grotere vlucht neemt, krijgen leerlingen van dertig West-Brabantse basisscholen er voortaan les in. Om er ooit mee te werken, of te weten wat wel of niet mag als je er voor de lol mee vliegt.