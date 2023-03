Uitvoering van de Passion en langer veilig fietsen: Dit is er verder nog te doen

‘Er is geen groter cadeau dan een ander blij maken’: NLdoet bij ponyclub Prinses Irene

ZEVENBERGEN - Bij Landelijke Rijvereniging en Ponyclub Prinses Irene in Zevenbergen werd er vrijdag en zaterdag geklust en gepoetst tijdens NLdoet. Kasia Trosko, die oorspronkelijk uit Polen komt, doet al enkele jaren mee maar is nog steeds onder de indruk: ,,Dat de mensen hier zoveel doen voor hun club, dat is geweldig. Voor mij zijn het allemaal engelen.”