Vijf weken lang stoppen treinen niet in Oudenbosch en Zevenbergen

Moerdijk ontwikkelt app voor banen in logistieke sector: wie wil chauffeur of orderpic­ker worden?

MOERDIJK - Mensen die een baan zoeken in de logistiek en bedrijven die banen in de aanbieding hebben, kunnen elkaar vanaf oktober gemakkelijk vinden in een app met website die voor dat doel in Moerdijk ontwikkeld wordt. Met als doel de vele vacatures in de regio te vervullen.