Walter de Wever (1947-2022) regelde alles achter de schermen bij Ons Stedeke

't Tapperijke in Hoeven bleef onverwacht tóch open: 'We gaan door tot we er geen plezier meer in hebben'

HOEVEN - Heel Hoeven was afgelopen voorjaar in rep en roer nadat kastelein Kees Broos bekendmaakte dat café 't Tapperijke in oktober de deuren zou sluiten. Maar de verkoop ging onverwacht niet door, waardoor Kees en zijn vrouw Anja toch nog dagelijks achter de toog staan. ,,We hadden de knop al omgezet, maar hebben er nog steeds plezier in.”

30 december