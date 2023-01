Wegenaanleg LPM zorgt drie maanden voor overlast verkeer

Het bedrijf Boskalis begint maandag 9 januari met de bouw van een brug over de Roode Vaart en een viaduct over de A17. De voorbereidingen zijn al een aantal maanden aan de gang, zoals vanaf de snelweg goed te zien is. Zo zijn onder meer zogeheten bigbags geplaatst, bedoeld om de grond waarop gebouwd wordt, te laten inklinken.