Wijk afgezet vanwege asbest na brand Zevenbergen: wasstraat voor auto's, opruimen in wijk begonnen

met video + updateZEVENBERGEN - Bij de brand die donderdagavond woedde in vier loodsen in Zevenbergen is asbest vrijgekomen. Daarom is vrijdagochtend de wijk Bosselaar-Zuid afgezet en bewoners van die wijk wordt geadviseerd binnen te blijven. Inmiddels is de gemeente Moerdijk begonnen met het opruimen van straten en stoepen in die wijk en er komt een autowasstraat.

De gemeente meldde vrijdag aan het einde van de ochtend dat het aangetroffen materiaal asbest betreft. Het materiaal wordt zo snel mogelijk verwijderd in de wijk.

De brand woedde donderdagavond in vier loodsen aan de Huizersdijk in Zevenbergen. Volgens de gemeente is op verschillende plekken in Bosselaar-Zuid materiaal gevonden. Op last van de burgemeester is daarom Bosselaar-Zuid afgezet bij de Kuringen en de Zuidrand.

Schoenen buiten laten staan

Het was vrijdag aan het begin van de ochtend nog niet zeker of het om asbest ging. Toch werd al begonnen met opruimen. De gemeente adviseert buurtbewoners vooral binnen te blijven en huisdieren binnen te houden, geen auto of andere vervoersmiddelen te gebruiken en niets op te ruimen of schoon te maken rond het huis. Wie toch naar buiten moet, wordt geadviseerd om bij thuiskomst de schoenen buiten te laten staan en van huisdieren die buiten waren, moeten de poten worden geveegd.

Later wordt meer bekend over de autowasstraat en over hoe mensen moeten omgaan met deeltjes in bijvoorbeeld hun tuin en op opritten.

Verder werden volgens de gemeente op andere locaties, zoals Molengors, wel roetdeeltjes aangetroffen, maar geen asbestverdacht materiaal.

Veel rookontwikkeling

De brandweer rukte donderdag rond 18.20 uur met meerdere blusvoertuigen uit om de brand te blussen. De brand veroorzaakte veel rook. Het gebied rondom de brand werd afgezet vanwege instortingsgevaar en asbest. In Zevenbergen werd een NL Alert verzonden met de waarschuwing om uit de rook te blijven.

De schade aan de loodsen is groot. De loodsen staan op naam van meerdere eigenaren. Wat er precies in de loodsen zit, is niet bekend. De naastgelegen panden werden door de brandweer nat gehouden om zo verspreidingsgevaar te beperken.

Door stand van de wind waaide de rook richting het centrum van Zevenbergen. De rook verspreidde zich in een groot gebied, zo was ook in Moerdijk een brandlucht te ruiken.

Het is niet duidelijk wat de brand heeft veroorzaakt.

Volledig scherm Bij vier loodsen aan de Huizersdijk in Zevenbergen is donderdagavond een grote uitslaande brand uitgebroken, dat meldt de veiligheidsregio. © Jeroen Stuve / Eye4images

Volledig scherm Het gebied rondom de brand is afgezet vanwege instortingsgevaar en mogelijk asbest. © Jeroen Stuve / Eye4images

Volledig scherm De brandweer is rond 18.20 uur met meerdere blusvoertuigen uitgerukt om de brand te blussen. © Jeroen Stuve / Eye4images

Volledig scherm Door stand van de wind waait de rook richting het centrum van Zevenbergen. De veiligheidsregio adviseert daarom uit de rook te blijven, ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te zetten. © Jeroen Stuve / Eye4images

Volledig scherm Grote brand bij vier loodsen in Zevenbergen. © Jeroen Stuve / Eye4images

Volledig scherm De vier loodsen staan in brand in Zevenbergen. © EsmKorteweg/Twitter