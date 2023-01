Zevenbergen denkt aan nieuw openluchtspektakel: ‘Er zijn genoeg historische verhalen’

,,Bij de evaluatie hebben we gezegd dat we best eens na willen gaan denken over een nieuw spektakel”, vertelt Michel van Opstal, drijvende kracht achter de show ‘De legende van de Zeemeermin’. Aan dat groots omlijste verhaal over de geschiedenis van Zevenbergen werkten vorig jaar meer dan driehonderd vrijwilligers mee.

De samenwerking met lokale dans-, muziek- en toneelverenigingen is zo goed bevallen dat het naar meer smaakt, vertelt Van Opstal. ,,En Zevenbergen heeft veel meer historische verhalen. Denk bijvoorbeeld aan de rijke suikerindustrie met de vele fabrieken die we hier hebben gehad. De eerste suikerfabriek stond in Zevenbergen. Daarmee zouden we zeker wat kunnen gaan doen op locatie”, legt hij enthousiast uit.

Ondertussen blikt de organisatie van ‘De legende van de Zeemeermin’ graag nog éénmaal terug op de show die op de Zevenbergse Markt zo'n 3500 bezoekers trok. Om te kunnen nagenieten is het openluchtspektakel in een anderhalf uur durende video verpakt. Die is vanaf vrijdag te vinden op de social mediakanalen van de gemeente Moerdijk.

Van Opstal: ,,Eerst is beloofd dat er een live-registratie zou zijn, maar dat is niet gelukt. Nu zijn we blij dat iedereen die destijds niet in de gelegenheid was erbij te zijn - of wel op de Markt stond maar niet alles even goed kon verstaan - het spektakel nog eens rustig terug kan kijken.”