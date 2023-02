Zevenbergenaar Duran voelde aardschokken in Turkije: ‘Dan ben je ineens een klein manneke’

POLL Er is nog hoop voor het ‘slechtste station’ van Nederland

LAGE ZWALUWE - Waar de stations in Nederland gemiddeld een 7,3 als waarderingscijfer krijgen, valt station Lage Zwaluwe zwaar uit de toon. Treinreizigers gaven Lage Zwaluwe een 5,2 in 2022, ondanks dat er altijd volop parkeerruimte is. En dan zijn er ook nog eens plannen voor een ‘hub'.

