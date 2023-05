Zorgen over toenemend verkeer in Willemstad: ‘Ik zie geen verbeteringen’

met video Alle kazen weg, weer slaan dieven keihard toe in Fijnaart, eigenaren in tranen: ‘We hebben niets meer’

FIJNAART – Van de vechtlust die Gerda van Dorp eerder voelde, is op dit moment nog maar weinig over. Opnieuw is de hele voorraad van kaasmakerij Torenpolderkaas uit Fijnaart gestolen. ,,Er zijn zo veel kaasboerderijen waar alles wordt weggehaald. Het is niet meer normaal.”