A27-gemeenten aan minister: ‘Schrappen tweede Merwedebrug is onbespreekbaar’

Jongens kiezen massaal voor barbiersop­lei­ding: ‘Dingen uit het damesvak leren willen ze echt niet’

Dwars tegen de trend in groeit het aantal studenten bij de kappersopleidingen van het Da Vinci-college in Gorinchem en Dordrecht. Terwijl Nederland kampt met een kapperstekort, trekt de nieuwe barbiersopleiding vooral jongens die het vak in willen. ,,Tot nu toe moesten jongens ook de dingen uit het dameskappersvak leren, dat willen ze echt niet.”