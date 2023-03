Arie (75) was eerder ingeschreven bij ‘de voetbal’ dan bij gemeente: ‘Ik weet niet beter of ik loop hier rond’

Deze voetbal­club is niet alleen bezig met voetbal, maar legt ook even een bos aan: ‘Zo worden we nóg groener’

Een voetbalclub die een bos aanlegt? Klinkt ongelooflijk, maar toch is dat precies wat er gebeurt in Nieuw-Lekkerland. Daar wordt langs het tweede veld een 'postzegelbos’ aangeplant. ,,Over tien jaar vangen we hier elke jaar 4000 kilo CO2 af.’’