Automobiliste belandt in sloot tijdens sneeuwbui

Unitas’ goaltjes­dief Mutzers thuis bij Dongen: ‘Lekker lopend naar de club, daar kan ik nu al naar uitkijken’

Robert Mutzers (29), topscorer van Unitas, maakt zijn doelpunten na de zomer niet meer voor de Gorcumse zondag-derdedivisionist. Hij is vanaf volgend seizoen thuis bij Unitas’ competitietegenstander Dongen. Bijna letterlijk. De goaltjesdief vindt het na avonturen in het buitenland en in het betaalde voetbal, onder meer bij FC Dordrecht, een mooi moment om terug te keren bij zijn oude liefde. ,,Ik woon op twee minuten lopen van de club.’’

19 januari