Bart (37) is klaar met overgenomen camping bij Hardenberg en verzamelt klachten: ‘Voor veel mensen is vakantie verstierd’

KOMT DAT ZIEN! Nazomerfes­ti­val houdt stad nog een paar weekenden wakker: ‘Openlucht­bios­coop wordt spektakel’

In Schoonhoven blijft de zomer in september nog even ‘hangen’ tijdens het Nazomerfestival met komend weekend een openluchtbioscoop met de film Titanic, een streekmarkt en in het Zilvermuseum is er speciaal bezoek van een bekende Tussen Kunst & Kitsch-taxateur die tin komt taxeren. Stefan van Beeten, stadsmarketeer kijkt uit naar alles maar vooral Titanic: ,,Wordt een emotionele avond.’’