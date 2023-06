Bijna zeshonderd leerlingen in Molenlanden wachten op uitslag eindexamen

Schilderij Hendrik van Brederode blijft in Vianen, dankzij forse donatie: ‘Dat verdient De Grote Geus’

Het Stedelijk Museum Vianen ontving 4000 euro voor de aankoop van een schilderij waarop edelman Hendrik van Brederode is afgebeeld die in 1567 heimelijk Amsterdam bezoekt. De donateur is Michel Hoek uit Vianen. De aankoop past in de grote wens van het museum om de reputatie van vrijbuiter Hendrik wat op te vijzelen.