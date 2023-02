Brand in woning aan stellingmolen in Groot-Ammers

Reizigers­waar­de­ring voor treinstati­ons in onze regio niet best, met uitzonde­ring van dít station

NS-reizigers waarderen station Arkel in de gemeente Molenlanden met een 7,3. Daarmee is het het enige station in het Drechtsteden- en Rivierenlandgebied dat het cijfer haalt dat treinreizigers gemiddeld genomen aan een NS-station in dit land toekennen. De laagste waardering krijgt Dordrecht Zuid: een 6,4.

