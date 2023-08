Brand verwoest rieten dak van huis in Noordeloos: ‘De bewoonster met haar kind riep dat we weg moesten’

Brand verwoest woonboerde­rij in Noordeloos: ‘Deze gezinnen zijn in een klap alles kwijt’

Twee broers - een tweeling - en hun gezinnen zagen in de nacht van dinsdag op woensdag hun woonboerderij in Noordeloos in vlammen opgaan. De brandweer kreeg de brand in het rieten dak pas na uren onder controle. ,,Ineens is alles weg en dat is intens verdrietig.’’