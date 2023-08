Brandwijks deelcafé De Overbuurman sluit definitief zijn deuren: ‘Helaas niet genoeg bezoekers’

Brandwijk krijgt een eigen ‘deelcafé’

Het ‘deelcafé-concept’ dat Dick de Krijger bijna drie jaar geleden in Hardinxveld-Giessendam introduceerde, krijgt navolging in Brandwijk. Vanaf medio september opent deelcafé De Overbuurman aan de Kerkweg officieel de deuren. ,,Het 100 procent non-profit koffiehuis van Brandwijk en Molenaarsgraaf is dan up and running’’, juicht De Krijger.