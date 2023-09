Corporaties: tijdelijke woonunits in Molenlanden om woningmarkt een impuls te geven

Sliedrecht gunt trainer Marco Verbeek stap omhoog naar Baronie: ‘Daar ben ik club heel dankbaar voor’

Marco Verbeek is per direct vertrokken als trainer van zaterdag-eersteklasser Sliedrecht. Hij gaat aan de slag bij het Bredase Baronie, dat in de derde divisie uitkomt tegen regioclubs als SteDoCo en Unitas.