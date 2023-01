Crisisnoodopvang in kantoorgebouw Bleskensgraaf opent later dan gepland

Volgens de gemeente Molenlanden was er ‘meer tijd nodig voor het regelen van een passende verzekering voor de opvanglocatie.’ In het kantoorpand op een industrieterrein zouden vluchtelingen tot 31 maart opgevangen worden, dit loopt mogelijk uit tot 1 juli. Vanwege de ligging en de inrichting van de locatie is de opvang vooral geschikt voor alleenstaande volwassen vluchtelingen.

Druk Ter Apel

Het complex aan de Melkweg wordt momenteel gereed gemaakt voor crisisnoodopvang. Vanuit het kabinet is eerder het verzoek gekomen om 450 plekken te realiseren in deze regio om de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel te verminderen. Eerder werd al crisisnoodopvang gerealiseerd in Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Hoeksche Waard, Sliedrecht en Papendrecht.