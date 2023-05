Deze molen in Streefkerk is straks elke week van binnen en buiten te bekijken

Stevige metalavond keert na succesvol­le editie terug in Bo­ven-Hardinx­veld

Vorig jaar was het een daverend succes, daarom keert het Springfestival terug in ’t Hart in Boven-Hardinxveld. De bezoeker wordt op 13 mei getrakteerd op een stevig potje rockmuziek van eigen bodem.