Drie ouderlingen helpen ouderen bij invullen vragenlijst over toekomst van hun Ontmoetingskerk

HOE IS HET NU MET? Rick wil door met zijn snoepkraam voor het goede doel: ‘Maar als ik zit te gamen, mag mama open doen’

Rick Stuij kwam vorig jaar in het nieuws met zijn snoepwinkel aan huis, waarmee hij geld inzamelt voor goede doelen. Inmiddels is hij vaste klant op markten en braderieën en zo wist hij al duizenden euro’s bij elkaar te harken. ,,Waanzinnig leuk, al vind ik het wel vervelend als kinderen er lang over doen om te kiezen.’’

24 januari