Eén op de veertien huizen in Molenlanden aangemerkt als energieslurper

Op deze plekken in de provincie Utrecht kun je vanaf 1 juli ‘relatief’ goedkoop tanken

Automobilisten opgelet! Voor de goedkoopste Euro 95 in de provincie Utrecht kun je het beste terecht bij tankstation Sakko in Nieuwegein. Ook voor de goedkoopste benzine moet je in Nieuwegein zijn. Dit en nog meer blijkt uit cijfers van mobiliteitspasaanbieder MultiTankcard.